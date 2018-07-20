Санврачи назвали опасными пять пляжей в Воронежской области 

Вести Воронеж: последние новости

В Краснодаре открыли памятник погибшему в Сирии воронежскому лётчику Роману Филипову

Бизнес, мешающий жить. Как воронежцы побеждают в коммунальных войнах

В Воронеже раввин поймал гастролирующего по России вора, представлявшегося евреем из Франции