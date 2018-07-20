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Санврачи назвали опасными пять пляжей в Воронежской области
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Санврачи назвали опасными пять пляжей в Воронежской области 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Три из них — популярны среди горожан, ещё два находятся в районах. Санитарные врачи забраковали пять пляжей в Воронежской области. Три из них находятся в черте города и пользуются популярностью у отдыхающих, ещё два находятся в Россошанском и Ольховатском районах, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 20 июля. Всего в области официально организовано 92 пляжа. Эксперты провели отбор 1184 пробы воды для санитарно-химического, микробиологического, паразитологического и вирусологического исследования. Итак, в Воронеже вода не соответствует нормам: на пляже «Пески» (на левом берегу Воронежского водохранилища южнее М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от моста через реку Воронеж) — общие колиформные бактерии превышают норму в 4,8 раза; в парке «Алые Паруса» — общие колиформные бактерии, превышают норму в 4,8 раза; пляж у реки Усмань у места отдыха «Сосновый бор» — обнаружен холерый вибрион (Vibrio cholera nonO1 (гемолиз+). Кроме того, небезопасная вода оказалась: в Россошанском районе в месте отдыха «Золотая рыбка» у реки Сухая Россошь — общие колиформные бактерии превышают норму в 1,3 раза; в Ольховатском районе в местах отдыха «Пляж Песчанка» посёлка Большие и Малые Базы на реке Чёрная Калитва общие колиформные бактерии превышают норму в 1,3 раза. Избыточное количество колиморфных бактерий при случайном заглатывании воды может привести к развитию кишечной инфекции. Поэтому санврачи не рекомендуют купаться на названных пляжах. Погода на выходных будет переменчивой — солнце будет сменяться тучами с грозами. А при грозах купаться смертельно опасно. Чем грозит отдых при ливнях и молниях и как пережить предстоящие выходные, читайте тут. А если вы вдруг подгадаете удачное время для отдыха на пляже, список официальных мест отдыха у воды смотрите здесь. Екатерина Трещикова
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