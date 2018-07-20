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На Украине заявили о риске возврата к ядерно-топливной зависимости от России
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На Украине заявили о риске возврата к ядерно-топливной зависимости от России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Покупка доли компании «ТВЭЛ» в российско-украинском проекте «Завод ядерного топлива» китайской фирмой может привести к возврату зависимости Украины от России в ядерно-топливной сфере, считают источники.
Возможное вхождение китайской государственной компании China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) в проект «Завод ядерного топлива» несет риск сохранения корпорацией Росатом контроля над его производством, заявил источник УНИАН.
По его информации, компания из КНР имеет лицензию Росатома на производство ядерного топлива только в пределах Китая. Он пояснил, что если трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Украиной пройдут удачно, CNEIC даст старт финансированию проекта завода и приобретет долю акций, принадлежащих «дочке» Росатома — компании «ТВЭЛ».
Однако «ТВЭЛ», по его словам, должен «предоставить доступ к дизайну топлива для энергоблоков ВВЭР через Китай». Этим российская компания фактически передаст китайцам международную лицензию.
«Китайская компания имеет возможность производить топливо ВВЭР, что сейчас и делает, а также французское топливо и топливо Westinghouse — но только в Китае, а не за ее пределами», — сказал собеседник.
Он уверен, что «ТВЭЛ» останется владельцем дизайна топлива» и будет отвечать за дальнейшие улучшения или модификации. CNEIC, как владелец, получит часть доходов и будет влиять на будущие инвестиции в работу завода и кадровые вопросы, отметил источник.
По его словам, такая модель сейчас «уже работает в Китае, с той разницей, что Россия не владеет частью китайского производства». «Росатом дал китайской компании разрешение производить топливо дизайна ВВЭР-1000 по коммерческой лицензии. Однако полномочия на проектирование остаются у России, которая также производит некоторые компоненты топлива. Эти компоненты поставляются на сборочный завод в Китае для производства конечного продукта», — пояснил он.
Собеседник считает, что на Украине производство будет налажено по такой же схеме. «Однако все российские вводные будут идти через Китай, а не напрямую в Украину, чтобы завод официально не ассоциировался с Россией», — подчеркнул он.
Источник также добавил, что Украина фактически может вернуться к стопроцентной зависимости от России в отрасли ядерного топлива.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило о намерении продать долю топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в совместном российско-украинском проекте «Завод ядерного топлива». Ведомство заявило, что китайская компания China Nuclear Energy Industry Corporation выкупит акции АО «TBЭЛ» в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта.
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