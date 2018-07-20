До 20 августа в Лианозове благоустроят восемь дворов и четыре детские площадки

Восемь дворовых территорий в Лианозове ждет комплексное благоустройство, а также планируется в этом году отремонтировать четыре детские площадки. Работы уже завершены в трех дворах и заменена одна детская площадка в рамках текущего ремонта.

Как сообщила директор ГБУ «Жилищник района Лианозово» Вера Кочнева, остальные работы идут полным ходом.

— Сотрудники «Жилищника» занимаются ремонтом асфальтобетонного покрытия, заменой МАФ, ремонтом газонов, устройством цветников, заменой бортового камня, — уточнила Вера Кочнева.

Директор «Жилищника» также отметила, что ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами по плану пройдет на 18 дворовых территориях, причем на семи из них они уже завершены. Кроме того, будет выполнен косметический ремонт 98 подъездов в районе. Данные работы по благоустройству территорий планируют завершить до 20 августа. (ео)