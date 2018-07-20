Журналистки «Дождя» вызваны на допрос по делу о контрабанде кокаина 

Работающие на телеканале «Дождь» Анастасия Михайлова и Когершын Сагиева получили повестки из следственного департамента МВД. Они должны явиться на допрос в качестве свидетелей по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Как сообщает телеканал, причиной вызова стала одна из серий программы «Прослушки», в которой журналистки рассказывали о том, какие показания дают сотрудники посольства. Например, что все проходящие по делу обвиняют во всем бывшего завхоза посольства России в Аргентине Али Абянова. Сотрудники службы безопасности, в свою очередь, заверяют, что не имели понятия о партии кокаина, которая полгода лежала на охраняемом ими объекте. Михайлова и Сагиева не уточняют, каким образом к ним попало письмо от Абянова. В законе «О содержании под стражей» отмечается, что «письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются». Сагиева — член Общественной наблюдательной комиссии Москвы с правом посещения следственных изоляторов.
Анастасия Михайлова уточнила «Медиазоне», что письмо Абянова они получили от его адвоката, а о письме Ковальчука ранее писал «Росбалт». Следователь связался с ней 19 июля. Что именно заинтересовало сдедствие, Михайлова не знает. Она собирается пойти на допрос со своим адвокатом. В феврале власти Аргентины рассказали о попытке отправить из Буэнос-Айреса в Москву 389 килограммов кокаина — поставку инсценировали, заменив наркотик на муку. До отправки чемоданы с кокаином хранились в подсобном помещении школы при российском посольстве, они принадлежали бизнесмену Андрею Ковальчуку. В настоящее время он находится под стражей в Германии, Россия просит выдать его.