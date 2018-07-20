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Минобороны укрепляет границы под Калининградом
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Минобороны укрепляет границы под Калининградом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Сегодня, в единый день военной приемки, заместитель главы Минобороны Тимур Иванов рассказал, что около границ страны и под некоторыми регионами разрабатываются новые военные ресурсы. Предполагается, что новые объекты будут установлены в Калининграде и Севастополе. «Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — дал комментарий «Интерфаксу» представитель ведомства. Кроме того, Иванов перечислил и другие регионы, где будет создана новая военная инфраструктура. Среди них военные города Ельня (Смоленская область), Валуйки (Белгородская область) Пионерский (Калиниградская область), Советск (Калининградская область), Кадамовский, Миллерово (Ростовская область) и Севастополь. С начала 2018 года там уже используются более 480 зданий и сооружений. Накануне издание «Defence One», опираясь на данные со спутников, писало о том, что Россия начала активное сооружение военных ресурсов в Калининградской области на границе с Польшей.
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