Как в Воронеже отметят День военно-морского флота?

29 июля страна отметит День военно-морского флота. Какие событие пройдут в праздничный день в Воронеже, рассказали в пресс-службе мэрии.

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Поминальное богослужение

29.07.2018 г.

08.00 Храмы на территории Воронежа

«Петровская регата» — соревнования по гребле на лодках «Дракон»

29.07.2018 г.

8.30-14.00 Петровская набережная —

Адмиралтейская площадь

Праздничное шествие

Возложение памятных венков и цветов:

— к могиле Неизвестного солдата

— к памятнику Петру I 29.07.2018 г. 10.00-11.00 Кольцовский сквер — проспект Революции — ул. Степана Разина — набережная Софьи Перовской

пл. Победы

Петровский сквер

«День Нептуна» — праздничная концертно-театрализованная программа;

соревнования по армреслингу

29.07.2018 г. 11.00 8.30 — 14.00 Адмиралтейская площадь

Железнодорожный район

Развлекательная программа «Морское путешествие», посвященная Дню военно-морского флота.

29.07.2018 г.

(по согласованию)

Сквер «Совенок»

(ул. Минская, 71)

Товарищеские матчи по настольному теннису, посвященные Дню военно-морского флота.

16-20.07.2018 г.

18.30 Спортивная площадка ЖК «Дельфин»

(ул. Переверткина, 1п)

Соревнования по пляжному футболу и волейболу, посвященные Дню военно-морского флота.

21-22.07.2018 г.

10.00 п. Боровое

(ул. Пляжная, 1)

Левобережный район

Спортивный праздник, посвященный Дню военно-морского флота РФ

26.07.2018 г.

18.00 мкр. Никольское

(ул. Дубянского)

Ленинский район

Культурно-развлекательное и спортивное мероприятие посвященное Дню ВМФ.

26.07.2018 г.

18.00 (ул. Челюскинцев, 101в)

Центральный район

Интеллектуальная игра.

27.07.2018 г.

11.00 ДОЛ «Вымпел»

(пос. Репное)

Конкурсная программа.

29.07.2018 г.

12.00 ДОЛ «Вымпел»

(пос. Репное)

«Я — патриот» праздничная программа.

29.07.2018 г.

14.00 ДОЛ «Зеленый огонек»

(пос. Сомово)

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ТИПА

«Эх, яблочко… » — праздничная программа, посвященная Дню военно-морского флота (в рамках летней развлекательно-игровой программы для детей «Ура! Каникулы!»)

29.07.2018 г.

14.00 Площадка перед МБУК «Городской Дворец культуры»

(ул. 9 января, 108)

«Пою тебе, моя Россия!» — вечер караоке.

28.07.2018 г.

20.00 Клуб «Краснолесье»

(ул. Лохматикова, 13)

«Военные моряки и воздушный десант в моих мечтах» — выставка работ участников кружков ИЗО «Акварель», «Палитра» и ДПТ «Вытворяшки», «Лукоморье».

21.07. — 17.08.

2018 г.

В течение дня Культурно-досуговый центр «Левобережье»

(ул. Менделеева, 38)

Всемирный день китов и дельфинов.

«Морская флора, фауна» — викторина для детей.

27.07.2018 г.

13.00 Клуб «Малышево»

(ул. Октябрьская, 236)

«Море зовет» — конкурсно — танцевальная программа в клубе «Кому за 30… »

28.07.2018 г.

20.00 Клуб «Малышево»

(ул. Октябрьская, 236)

«История российского флота» презентация.

27.07.2018 г.

12.00 Клуб «Масловский»

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 308)

«По морям и волнам» круглый стол с викториной, ко Дню ВМФ.

31.07.2018 г.

13.00 Клуб «Первомайский»

(ул. Центральная, 44)

Конкурсно-игровая программа «Экипаж — одна семья», посвящённая Дню ВМФ 30.07.2018 г.

10.00 Клуб «Подгорное»

(пл. Советов, 28а)

«По морям, по волнам!» — конкурсно-игровая программа.

27.07.2018 г.

11.00 Клуб «Репное»

(ул. Репненская, 82)

Выставка книг любительского объединения «БукинистЪ», посвящённая Дню ВМФ.

30.07.2018 г.

в течение дня Культурно-досуговый центр «Северный»

(Московский пр-т, 131)

Информационная выставка «День ВМФ. История» ко дню ВМФ.

27 — 31.07.2018 г.

в течение дня Клуб «Шилово»

(ул. Теплоэнергетиков, 8а)

«Морская слава России» — викторина.

27.07.2018 г.

12.00 Библиотека № 7 (ул. 9 января, 108)

МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЯХ

«Первая морская школа в России»: тематическая экскурсия в Зал «Морская слава России» ко Дню ВМФ для посетителей музея.

12.07.2018 г.

12.00 Музей-диорама

(Ленинский пр-т, 94)