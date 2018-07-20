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Фестиваль Турции пройдёт 10-12 августа в Москве
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Фестиваль Турции пройдёт 10-12 августа в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фестиваль Турции будет проходить с 10 по 12 августа в парке «Красная Пресня» в Москве, сообщает «Утро.ру».
Запланирована большая развлекательная программа. Посетители смогут ознакомиться с историей и культурой Турции, попробовать блюда турецкой кухни, увидеть тематические арт-объекты, посетить мастер-классы.
Также состоятся концерты и костюмированные шоу. Среди участников — Военный оркестр янычар и Турецкий государственный ансамбль фольклорных танцев.
Специальная программа предусмотрена для детей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Фестиваль парков пройдёт 22 июля в Домодедове.
RT на русском: последние новости
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