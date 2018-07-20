Около 2,4 тыс. заявок на получение парковочных разрешений для инвалидов оформили москвичи с 1 июня

Около 2,4 тыс. заявок на получение парковочных разрешений для инвалидов оформили москвичи с 1 июня 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«С 1 июня 2018 г. жители столицы оформили 2 тыс. 373 заявления на получение парковочных разрешений для инвалидов», — говорится в сообщении.

Как поясняется, такие разрешения позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто их перевозит, бесплатно оставлять автомобили на местах, отмеченных соответствующим знаком и разметкой. Автомобиль, на который получено парковочное разрешение, обязательно должен быть оснащен знаком «Инвалид».