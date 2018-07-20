Власти Чувашии и «Яндекс. Такси» будут сотрудничать в легализации перевозок

ТАСС , 20 июля. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии и компания «Яндекс. Такси» заключили соглашение об информационном взаимодействии для легализации пассажирских перевозок и повышении уровня безопасности пассажиров. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Подписано соглашение об информационном взаимодействии министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и общества с ограниченной ответственностью «Яндекс. Такси» в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики. Данное соглашение позволит повысить безопасность, эффективность и качество работы такси в республике", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что ведомство будет формировать реестр перевозчиков, имеющих легальные разрешения на оказание услуг. В свою очередь, «Яндекс. Такси» будет информировать министерство об автомобилях, работающих с компанией, о поступающих заказах и тарифах на услуги.

По словам директора службы операционного управления бизнесом в Российской Федерации Алексея Соховича-Канаровского, которые приводит пресс-служба, такое взаимодействие позволит легализовать рынок перевозок легковым такси. «Мы стремимся работать только с партнерами, которые имеют разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Доступ к сервису „Яндекс. Такси“ будут получать только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление данных перевозок», — цитируют Соховича-Канаровского в пресс-службе министерства.

В свою очередь, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов , слова которого привели в пресс-службе, отметил, что власти готовы подписать подобные соглашения с другими операторами такси.

"Яндекс. Такси" является одним из крупнейших сервисов онлайн-заказа такси. Он работает более чем в 120 крупных городах на территории стран СНГ, к нему подключены более 200 тыс. водителей.