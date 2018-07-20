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Запущен в серию электрический спорткар Nissan Leaf Nismo
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Запущен в серию электрический спорткар Nissan Leaf Nismo 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
После ряда концепций на протяжении многих лет, японская компания Nissan показала производственную версию Leaf Nismo, которая вскоре поступит в продажу. Отмечается, автомобиль не предоставит улучшенную силовую установку, но получит множество визуальных обновлений.
Новый Nissan Leaf Nismo оснащается перенастроенной подвеской, 18-дюймовыми колесными дисками, обернутыми в более прочные шины, а также аэродинамическими компонентами, которые позволяют обеспечить повышение прижимной силы. К ряду других модернизаций относятся новые передний и задний бампера, пересмотренная решетка радиатора, светодиодные фары дневного света и несколько специальных эмблем Nismo, расположившихся как внутри, так и снаружи автомобиля. Салон модели дополнен спортивным рулевым колесом, обернутым в алькантару и кожу с красной прострочкой, качественной обивкой и уникальной отделкой, впервые используемой для Nismo. На данный момент официальные представители повторяют, что производитель «не планирует отправлять LEAF NISMO на остальные рынки» и будет сосредоточен исключительно на местной продаже. Таким образом, компания сможет поставить больше электромобилей на внутренний рынок и достичь основной цели по ежегодной продаже миллиона электрифицированных моделей по всему миру к 2022 году.
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