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На дворовой территории дома 7 по улице Зои и Александра Космодемьянских проводят комплексное благоустройство
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На дворовой территории дома 7 по улице Зои и Александра Космодемьянских проводят комплексное благоустройство 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На территории Войковского района города Москвы в рамках реализации программы «Активный гражданин» проводится комплексное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских д.7 корп. 1, 2, 3,4.
На сегодняшний день проделан довольно большой объем работ: установлен детский игровой комплекс, отремонтировано асфальтовое покрытие, сделана замена бортового камня и приведены в порядок газоны.
Все работы по плану должны быть завершены до конца августа текущего года. Предстоит также устройство на объекте резинового покрытия, установка антипарковочных столбиков, высадка кустарников и обустройство зоны для тихого отдыха.
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