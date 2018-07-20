На дворовой территории дома 7 по улице Зои и Александра Космодемьянских проводят комплексное благоустройство

На территории Войковского района города Москвы в рамках реализации программы «Активный гражданин» проводится комплексное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских д.7 корп. 1, 2, 3,4.

На сегодняшний день проделан довольно большой объем работ: установлен детский игровой комплекс, отремонтировано асфальтовое покрытие, сделана замена бортового камня и приведены в порядок газоны.

Все работы по плану должны быть завершены до конца августа текущего года. Предстоит также устройство на объекте резинового покрытия, установка антипарковочных столбиков, высадка кустарников и обустройство зоны для тихого отдыха.