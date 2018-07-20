Москалькова передала просьбу Сенцова «не сгущать краски» насчет его здоровья 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообщалась с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции; по ее словам, он рассказал, что средства массовой информации «часто сгущают краски» насчет состояния его здоровья.
Москалькова рассказала, что почти полчаса они с Сенцовым говорили о его здоровье, а также общении с родными и семьей. «Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой», — сообщила Москалькова в Instagram.
По ее словам, он много читает и считает хорошей библиотеку в колонии.
Российский омбудсмен призвала «как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова». «Он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски», — сказала она.
Ранее Москалькова сообщала, что за время голодовки Олег Сенцов набрал два килограмма.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы. В Кремле подчеркивали, что общественный резонанс не может влиять на вероятность помилования Сенцова, он сам должен инициировать эту процедуру.