Москалькова передала просьбу Сенцова «не сгущать краски» насчет его здоровья

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообщалась с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции; по ее словам, он рассказал, что средства массовой информации «часто сгущают краски» насчет состояния его здоровья.

Москалькова рассказала, что почти полчаса они с Сенцовым говорили о его здоровье, а также общении с родными и семьей. «Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой», — сообщила Москалькова в Instagram.

По ее словам, он много читает и считает хорошей библиотеку в колонии.

Российский омбудсмен призвала «как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова». «Он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски», — сказала она.

Ранее Москалькова сообщала, что за время голодовки Олег Сенцов набрал два килограмма.