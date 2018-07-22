Ученые назвали продукт, регулярное употребление которого продлевает жизнь 

Китайские ученые выяснили, что употребление рыбы и продуктов с омега-3 снижает уровень смертности. Исследование длилось 16 лет, в нем приняли участие более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин. Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.
Как сообщает РИА Новости, регулярно употребляющие рыбу мужчины на десять процентов реже страдают от заболеваний сосудов и на 37 процентов — печени. Кроме того, риск заболевания болезнью Альцгеймера у женщин при такой диете снижается на 38 процентов.
По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.
При этом специалисты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.
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