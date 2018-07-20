Ученые нашли продукт, снижающий риск смертности от большинства заболеваний

Китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что большое количество рыбы в рационе способно снизить смертность у мужчин и женщин.

Это помогла выяснить работа, в которой приняло участие более 420 тысяч человек, а исследование длилось 16 лет.

Медикам давно известно, что рыба и продукты, содержащие омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3-ПНЖК) полезны для организма. Врачи нередко рекомендуют диеты, основу рациона которых составляют морепродукты.

Эти продукты богаты белком, а также содержат важные жирные кислоты, принимающие участие в метаболизме. Если в вашем рационе есть рыба и другие морепродукты на постоянной основе, это заметно снижает уровень холестерина в крови.

Пользу морепродуктов доказывали не раз, но ученые никогда не проводили исследования на выявление связи между потреблением рыбы и омега-3-ПНЖК и продолжительностью жизни. Недавно китайские ученые из Чжэцзянского университета опубликовали крупный материал, посвященный этой теме.

В своей работе ученые проанализировали медицинские карты 421309 людей (240729 мужчин и 180580 женщин). Также исследователи уточнили рацион питания участников.

Опрос показал, что мужчины в среднем употребляли 14,56 грамма рыбы в день, а женщины — 10,89 грамма. За 16 лет исследования о разных причин умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, принимавших участие в исследовании.

При этом потребление большого количества рыбы и омега-3-ПНЖК было связано с пониженной смертностью, — уточняют исследователи.

Ученые пояснили, что мужчины, которые по сравнению с другими участниками употребляли больше рыбы, на 10% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, и на 37% — от болезней печени.

Среди женщин была следующая тенденция: те, кто часто ел рыбу, на 38% реже умирал от болезни Альцгеймера (старческого слабоумия).

В ходе исследования ученые также выяснили, что способ приготовления рыбы тоже влиял на смертность, но только у женщин. Участницы, употреблявшие в основном жареную рыбу, имели бóльший риск смертности от всех болезней, по сравнению с женщинами, которые варили рыбу или готовили ее на пару.

Для мужчин такой зависимости обнаружено не было.

Авторы пришли к выводу, что потребление рыбы и омега-3-ПНЖК положительно влияет на здоровье и снижение риска смерти от различных причин. Ученые напомнили, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбе, но и в других продуктах. Например, в льняном масле, куриных яйцах, шпинате, брюссельской капусте, морских водорослях и других продуктах.