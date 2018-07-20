Ещё
Ученые нашли продукт, снижающий риск смертности от большинства заболеваний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли продукт, снижающий риск смертности от большинства заболеваний 

Ридус 2 часа назад
Китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что большое количество рыбы в рационе способно снизить смертность у мужчин и женщин.
Это помогла выяснить работа, в которой приняло участие более 420 тысяч человек, а исследование длилось 16 лет.
Медикам давно известно, что рыба и продукты, содержащие омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3-ПНЖК) полезны для организма. Врачи нередко рекомендуют диеты, основу рациона которых составляют морепродукты.
Эти продукты богаты белком, а также содержат важные жирные кислоты, принимающие участие в метаболизме. Если в вашем рационе есть рыба и другие морепродукты на постоянной основе, это заметно снижает уровень холестерина в крови.
Пользу морепродуктов доказывали не раз, но ученые никогда не проводили исследования на выявление связи между потреблением рыбы и омега-3-ПНЖК и продолжительностью жизни. Недавно китайские ученые из Чжэцзянского университета опубликовали крупный материал, посвященный этой теме.
В своей работе ученые проанализировали медицинские карты 421309 людей (240729 мужчин и 180580 женщин). Также исследователи уточнили рацион питания участников.
Опрос показал, что мужчины в среднем употребляли 14,56 грамма рыбы в день, а женщины — 10,89 грамма. За 16 лет исследования о разных причин умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, принимавших участие в исследовании.
При этом потребление большого количества рыбы и омега-3-ПНЖК было связано с пониженной смертностью, — уточняют исследователи.
Ученые пояснили, что мужчины, которые по сравнению с другими участниками употребляли больше рыбы, на 10% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, и на 37% — от болезней печени.
Среди женщин была следующая тенденция: те, кто часто ел рыбу, на 38% реже умирал от болезни Альцгеймера (старческого слабоумия).
В ходе исследования ученые также выяснили, что способ приготовления рыбы тоже влиял на смертность, но только у женщин. Участницы, употреблявшие в основном жареную рыбу, имели бóльший риск смертности от всех болезней, по сравнению с женщинами, которые варили рыбу или готовили ее на пару.
Для мужчин такой зависимости обнаружено не было.
Авторы пришли к выводу, что потребление рыбы и омега-3-ПНЖК положительно влияет на здоровье и снижение риска смерти от различных причин. Ученые напомнили, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбе, но и в других продуктах. Например, в льняном масле, куриных яйцах, шпинате, брюссельской капусте, морских водорослях и других продуктах.
Ридус: последние новости
Выступление 11-летнего россиянина на британском «Голосе» всех покорило Что стало с парком Зарядье за год Реальный зомби-апокалипсис: путешествие в бразильский город наркоманов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста411
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры83
Фото кабинета Медведева удивило россиян79
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе227
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение