Мане будет играть в «Ливерпуле» под десяткой, которую раньше носил Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане сменил номер, сообщает официальный сайт «красных».

26-летний сенегалец в новом сезоне будет играть под десятым номером, который раньше занимал бразилец Филиппе Коутиньо, в зимнее трансферное окно перешедший в «Барселону». Напомним, ранее Мане выступал в команде под №19.

Клуб предлагает болельщикам, которые приобрели майки Мане с №19 образца нового сезона, бесплатно обменять их на новый вариант с №10.

Добавим, что за два сезона в «Ливерпуле» Мане забил 33 гола в 73 матчах.