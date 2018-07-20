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Мане будет играть в «Ливерпуле» под десяткой, которую раньше носил Коутиньо
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Мане будет играть в «Ливерпуле» под десяткой, которую раньше носил Коутиньо 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане сменил номер, сообщает официальный сайт «красных».
26-летний сенегалец в новом сезоне будет играть под десятым номером, который раньше занимал бразилец Филиппе Коутиньо, в зимнее трансферное окно перешедший в «Барселону». Напомним, ранее Мане выступал в команде под №19.
Ранее в премьер-лиге под десятым номером за «Ливерпуль» играли Джон Барнс, Джо Коул, Луис Гарсия, Майкл Оуэн и Андрей Воронин.
Клуб предлагает болельщикам, которые приобрели майки Мане с №19 образца нового сезона, бесплатно обменять их на новый вариант с №10.
Добавим, что за два сезона в «Ливерпуле» Мане забил 33 гола в 73 матчах.
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