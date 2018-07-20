Образовательные семинары для застройщиков пройдут 23 — 31июля

Так, в понедельник 23 июля в Москомархитектуре состоится образовательный семинар по предоставлению государственных услуг в градостроительной сфере, в ходе которого будет рассказано о предоставляемых услугах:

— подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве

— подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве;

— оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве;

— согласование дизайн-проекта размещения вывески;

— предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы;

— приёмка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве.

Семинар состоится по адресу: Москва, Триумфальная площадь, дом 1, большой зал Архсовета. Начало в 14:15. Подробную информацию об участии вы можете получить по телефону:

+7 (499) 251–34–23, +7 (499) 250–47–44, +7 (499) 250–51–76.

23 июля Главный специалист отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста расскажет о нюансах получения услуги «Выдача застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации“ (гос. услуга). Семинар состоится по адресу: Москва, улица Воздвиженка, дом 8/1, строение 1, этаж 3, кабинет 320. Начало в 15:00. Информация по телефону: +7 (495) 620–20–00, доб. 59–912 Заявки для участия направлять на электронную почту: GalikhanovRN@mos.ru 24 июля специалист Москомстройинвеста расскажет о порядке подачи ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг (сервис). Начало в 16:00. Адрес: Москва, улица Воздвиженка, дом 8/1, строение 1, этаж 3, кабинет 320. Подробности по телефону: +7 (495) 620–20–00 доб. 59–926. Заявки на участие направлять по электронной почте: GontarenkoNG@mos.ru 25 июля специалист Мосгосэкспертизы расскажет о специфике предоставления следующих госуслуг:

— Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

— Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы;

— Согласование специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, включая объекты метрополитена, при строительстве, реконструкции которых государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти города Москвы.

Мероприятие состоится по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 8 Зал совещаний, 4 этаж Начало: в 10:00 Подробную информацию об участии вы можете получить по телефону: +7 (495) 620–20–00 доб. 55 907. Заявки на участие направлять по электронной почте: seminar@mge.mos.ru 31 июля специалисты Мосгосстройнадзора проведут образовательный семинар по предоставлению государственных услуг в градостроительной сфере, в ходе которого расскажут о следующих предоставляемых услугах:

— Выдача разрешения на строительство;

— Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

— Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.