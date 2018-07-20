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Птичий грипп зафиксирован на ростовском «Евродоне»
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Птичий грипп зафиксирован на ростовском «Евродоне» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что очаги птичьего гриппа, по предварительным данным, выявлены на площадках группы компаний «Евродон», которая занимается производством индейки.
Комментарий: симптомов болезни нет  В пресс-службе «Евродона» отметили, что предприятие работает в нормальном режиме, никаких симптомов болезни нет. Ведется постоянный мониторинг ситуации с привлечением специалистов и отправкой материала на обследование, которое показывает, что никакого птичьего гриппа на предприятии нет. Сообщения краевой инспекции об обнаруженной патологии 15 июля не подтверждают другие надзорные органы.
Напомним, первые случаи вспышки птичьего гриппа на «Евродоне» были зарегистрированы в декабре 2016 года. Тогда пришлось уничтожить 160 тыс. голов птиц. Компания оценила свои убытки в 1 млрд рублей. В конце 2017 года Россельхознадзор вновь обнаружил птичий грипп на одном из предприятий. Было уничтожено 42 тыс. голов. Стоимость уничтоженной птицы компания оценила в 16 млн рублей.
По итогам 2017 года «Евродон» занимал второе место в России по объемам производства индейки.
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