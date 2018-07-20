В Тверской области в твороге из Иваново нашли растительные жиры и масла 

В пробах молочной продукции, отобранных в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Фировского района Тверской области, обнаружили растительные жиры и масла.
Пробы отбирал сотрудник отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской области.
По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» установлено, что в твороге м.д.ж. 9%, произведенном ООО «Южский молочный завод» в городе Иваново, присутствуют растительные жиры и масла. В частности в пробах выявлены: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин. Это нарушение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 21/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».