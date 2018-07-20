В Югре у активных пенсионеров появится свой центр

Югра вошла в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров для волонтеров старшего возраста, организованного Ассоциацией волонтерских центров и Благотворительным фондом «Память поколений».

Как сообщает Департамент общественных связей Югры, центр появится на базе Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения.

Артем Метелев. «В России традиционно старшее поколение активно участвует в общественной деятельности. Став волонтером, человек продолжает применять свой накопленный опыт и профессиональные знания там, где это особо необходимо, — они чувствуют себя нужными, незаменимыми в данной ситуации, что воплощает в жизнь саму идею активного долголетия и повышает качество жизни людей старшего возраста», –прокомментировал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России

По его словам, в 2018 году 15 получат от Совета Ассоциации волонтерских центров индивидуальное сопровождение, а также помощь в организации и становлении. Кроме того, победители конкурса получат финансовую поддержку в размере 200 000 рублей на создание Центров «серебряного» добровольчества.

Добавим, что на сегодняшний день в Югре 462 «серебряных» волонтера, 35 из них — люди с инвалидностью.