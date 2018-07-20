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В Югре у активных пенсионеров появится свой центр
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В Югре у активных пенсионеров появится свой центр 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Югра вошла в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров для волонтеров старшего возраста, организованного Ассоциацией волонтерских центров и Благотворительным фондом «Память поколений».
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, центр появится на базе Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения.
«В России традиционно старшее поколение активно участвует в общественной деятельности. Став волонтером, человек продолжает применять свой накопленный опыт и профессиональные знания там, где это особо необходимо, — они чувствуют себя нужными, незаменимыми в данной ситуации, что воплощает в жизнь саму идею активного долголетия и повышает качество жизни людей старшего возраста», –прокомментировал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.
По его словам, в 2018 году 15 получат от Совета Ассоциации волонтерских центров индивидуальное сопровождение, а также помощь в организации и становлении. Кроме того, победители конкурса получат финансовую поддержку в размере 200 000 рублей на создание Центров «серебряного» добровольчества.
Добавим, что на сегодняшний день в Югре 462 «серебряных» волонтера, 35 из них — люди с инвалидностью.
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