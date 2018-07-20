ВВС США заключили партнёрство с составом Cloud9 по CS:GO

Военно-воздушные силы США (USAF) подписали партнерское соглашение с составом Cloud9 по CS:GO до мая 2019 года.

Клуб впервые появится в футболках с новым спонсором на ELEAGUE CS:GO Premier 2018. Помимо финансовых вложений в команду и производство контента, Cloud9 вместе с новыми партнерами снимет несколько видео с игроками и посетит базы ВВС США. Первый визит состоится до 22 июля. Киберспортсмены посетят расположение саперов в Джорджии (США).

Владелец Cloud9 Джек Этьен заявил, что игрокам также позволят полетать на истребителях.

ВВС США не в первый раз интегрируется в киберспорт. На ELEAGUE Major 2018 организация выступила спонсором награды самому ценному игроку чемпионата. Ее вручал сержант военно-воздушных сил.

Киберспортивный клуб Cloud9 основали в 2013 году. Первой командой организации стал состав по League of Legends. Сейчас C9 работает со стримерами и игроками из 11 дисциплин.

Семейное дело. Как Джек Этьенн вместе с женой построил Cloud9.