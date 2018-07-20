Ещё
Около 2 тысяч обращений поступило на горячую линию call‐центра помощи предпринимателям в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2 тысяч обращений поступило на горячую линию call‐центра помощи предпринимателям в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
За полгода на горячую линию единого call-центра помощи предпринимателям в Московской области поступило 1895 звонков. За аналогичный период 2017 года было принято 1754 обращения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
«На первом месте вопросы, связанные с программой субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. Это больше половины звонков, принятых сотрудниками call-центра. На втором месте — вопросы по микрофинансированию, гарантии по кредитам, регистрации, налогам, оформлению кредитов. Также предприниматели просят рассказать им о предоставляемых в регионе мерах поддержки промышленных производств, просят проконсультировать в сфере градостроительства, покупке и аренды земли, запуске бизнес-проекта», — отметил Денис Буцаев.
Единый call-центр действует в Подмосковье уже почти 2 года. Он начал свою работу в ноябре 2016 года. Всего за этот период сотрудники приняли свыше 8 тысяч обращений. По словам Буцаев, работа единого call-центра направлена на получение обратной связи от предпринимателей и оперативное решение их вопросов.
Центр консультирует по вопросам программы поддержки МСП, поддержки промышленности, инвестиционных проектов и научной деятельности, градостроительству, лицензированию, земельно-имущественным вопросам, налоговым льготам, размещению наружной рекламы.
Свои вопросы предприниматели могут задать по телефону (495) 109-07-07.
360tv.ru: последние новости
НЛО поджег степь Казахстана «Все хорошо»: жена Буйнова ответила на сообщения о его онкологии Оленя пытались поймать в техцентре на западе Москвы. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста463
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры86
Фото кабинета Медведева удивило россиян88
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе229
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение