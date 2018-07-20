Около 2 тысяч обращений поступило на горячую линию call‐центра помощи предпринимателям в Подмосковье

За полгода на горячую линию единого call-центра помощи предпринимателям в Московской области поступило 1895 звонков. За аналогичный период 2017 года было принято 1754 обращения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«На первом месте вопросы, связанные с программой субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. Это больше половины звонков, принятых сотрудниками call-центра. На втором месте — вопросы по микрофинансированию, гарантии по кредитам, регистрации, налогам, оформлению кредитов. Также предприниматели просят рассказать им о предоставляемых в регионе мерах поддержки промышленных производств, просят проконсультировать в сфере градостроительства, покупке и аренды земли, запуске бизнес-проекта», — отметил Денис Буцаев

Единый call-центр действует в Подмосковье уже почти 2 года. Он начал свою работу в ноябре 2016 года. Всего за этот период сотрудники приняли свыше 8 тысяч обращений. По словам Буцаев, работа единого call-центра направлена на получение обратной связи от предпринимателей и оперативное решение их вопросов.

Центр консультирует по вопросам программы поддержки МСП, поддержки промышленности, инвестиционных проектов и научной деятельности, градостроительству, лицензированию, земельно-имущественным вопросам, налоговым льготам, размещению наружной рекламы.

Свои вопросы предприниматели могут задать по телефону (495) 109-07-07.