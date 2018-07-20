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Июльский День соседей прошел в Крюково
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Июльский День соседей прошел в Крюково 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В Крюково состоялся праздник «День соседей», который при поддержке активных жителей района раз в месяц проводит досуговый центр ГБУ «М КЛУБ». Во двор корпуса 1437 гостей пригласила общественный советник Людмила Борисова. Почетным гостем праздника стал член Совета ветеранов, общественный советник Алексей Фельдман.
Участников праздника ожидали мини-концерт ансамбля «Серебряные голоса» (руководитель Наталья Завидова), веселая дискотека и игровая программа, подготовленная объединением юных аниматоров досугового центра ГБУ «М КЛУБ».
Традиционный конкурс пирогов прошел на высшем уровне, призы от друзей и спонсоров получили Евгений Самсонов и Виктория Пчельникова. Эти юные кулинары устраивают дружеские «сладкие поединки» почти на каждом Дне соседей.
«Праздник прошел «на ура», все нашли новых друзей и знакомых, получили море положительных эмоций и ярких впечатлений», — пишут организаторы.
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