Июльский День соседей прошел в Крюково

В Крюково состоялся праздник «День соседей», который при поддержке активных жителей района раз в месяц проводит досуговый центр ГБУ «М КЛУБ». Во двор корпуса 1437 гостей пригласила общественный советник Людмила Борисова . Почетным гостем праздника стал член Совета ветеранов, общественный советник Алексей Фельдман.

Участников праздника ожидали мини-концерт ансамбля «Серебряные голоса» (руководитель Наталья Завидова), веселая дискотека и игровая программа, подготовленная объединением юных аниматоров досугового центра ГБУ «М КЛУБ».

Традиционный конкурс пирогов прошел на высшем уровне, призы от друзей и спонсоров получили Евгений Самсонов и Виктория Пчельникова. Эти юные кулинары устраивают дружеские «сладкие поединки» почти на каждом Дне соседей.

«Праздник прошел «на ура», все нашли новых друзей и знакомых, получили море положительных эмоций и ярких впечатлений», — пишут организаторы.