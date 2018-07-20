В аптеках Уфы лекарства получат маркировку безопасности

В аптеках Уфы начали маркировать лекарства. Как сообщает мэрия города, внедрение автоматизированной системы мониторинга движения препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки и идентификации упаковок проводят согласно федеральному закону.

России. Медицинские и фармацевтические организации должны зарегистрироваться в информационной системе на официальном сайте Федеральной налоговой службы

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