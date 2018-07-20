Ещё
Эксперт: МВД не даёт данных по больным ВИЧ мигрантам в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: МВД не даёт данных по больным ВИЧ мигрантам в России 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Генеральный директор медицинского центра «Специальный» рассказал НСН, сколько мигрантов из въезжающих в Россию, проходят медицинское обследование.
В России до сих пор не известно точное число носителей ВИЧ-инфекции среди мигрантов, так же, как не известна сумма ущерба, нанесённого из-за этой проблемы основному населению страны. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявил генеральный директор медицинского центра «Специальный» Всеволод Храмцов. Он рассказал, как обращался с этими вопросами в компетентные органы, однако не получил прямого ответа.
«Проблему заболевания в России усугубляет то, что остаётся без внимания поток мигрантов — 10-15 миллионов. В 2007 году было первое обследование мигрантов. Из 1 миллиона 600 тысч было обследовано 350 тысяч. То есть, более миллиона с общей заболеваемостью в 14% мигрантов оставались среди москвичей. Нужно спросить, во что обходится России въезд заболевших мигрантов, насколько они усугубляют ситуацию. Мы хотим получить эти цифры через Ольгу Юрьевну Голодец. Потому что мы пытались получить их через Ирину Яровую, и её помощники задали эти вопросы МВД, Минздраву, Роспотребнадзору. Но они от ответа уклонились — «мигранты обследуются в соответствии с российским законодательством…». А стоимости потерь, ущерба для государства они не коснулись в своём ответе вообще», — заметил Храмцов.
Напомним, ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН рассказал о затратах на борьбу с ВИЧ в России, которые выделяются из бюджета, а также уточнил, во сколько раз необходимо увеличить это финансирование.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пайсон прокомментировал обыски в кабинете по делу о госизмене FIFA не зафиксировала использования допинга на ЧМ-2018 В Сеть попало видео зверского избиения заключенного ИК-1 в Ярославкой области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста463
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры86
Фото кабинета Медведева удивило россиян88
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе229
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение