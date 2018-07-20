Эксперт: МВД не даёт данных по больным ВИЧ мигрантам в России

Генеральный директор медицинского центра «Специальный» рассказал НСН, сколько мигрантов из въезжающих в Россию , проходят медицинское обследование.

В России до сих пор не известно точное число носителей ВИЧ-инфекции среди мигрантов, так же, как не известна сумма ущерба, нанесённого из-за этой проблемы основному населению страны. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявил генеральный директор медицинского центра «Специальный» Всеволод Храмцов. Он рассказал, как обращался с этими вопросами в компетентные органы, однако не получил прямого ответа.

Минздраву, «Проблему заболевания в России усугубляет то, что остаётся без внимания поток мигрантов — 10-15 миллионов. В 2007 году было первое обследование мигрантов. Из 1 миллиона 600 тысч было обследовано 350 тысяч. То есть, более миллиона с общей заболеваемостью в 14% мигрантов оставались среди москвичей. Нужно спросить, во что обходится России въезд заболевших мигрантов, насколько они усугубляют ситуацию. Мы хотим получить эти цифры через Ольгу Юрьевну Голодец . Потому что мы пытались получить их через Ирину Яровую , и её помощники задали эти вопросы МВД Роспотребнадзору . Но они от ответа уклонились — «мигранты обследуются в соответствии с российским законодательством…». А стоимости потерь, ущерба для государства они не коснулись в своём ответе вообще», — заметил Храмцов.