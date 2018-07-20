Ещё
Авиакомпания «Россия» взыскала 140 тыс. руб. с пассажирки рейса Москва-Владивосток за задержку лайнера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания «Россия» взыскала 140 тыс. руб. с пассажирки рейса Москва-Владивосток за задержку лайнера 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Авиакомпания «Россия» взыскала с пассажира средства за вынужденную задержку вылета лайнера, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Приморский районный суд Находки в полной мере удовлетворил иск авиакомпании «Россия» по взысканию денежных средств с пассажира рейса SU 6481 Москва-Владивосток, выполняемого 3 июля 2016 г., действия которого привели к задержке двух рейсов и дополнительным расходам авиакомпании. В соответствии с решением суда с пассажира будут взысканы прямые потери авиакомпании в размере 140 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 3 июля 2016 г. после ссоры с мужем одна из пассажирок после завершения подготовки авиалайнера к вылету изъявила желание в срочном порядке покинуть воздушное судно. Она мотивировала свое решение возникшими семейными обстоятельствами и началом бракоразводного процесса. Все попытки экипажа успокоить ее и продолжить путешествие оказались безрезультатными. В результате командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к полету. Отказ пассажира, находящегося на борту воздушного судна, от полета и последующее его снятие предполагает проведение обязательных дополнительных мероприятий по авиационной безопасности таких как повторный досмотр пассажиров, экипажа, багажа, а также самого самолета. Для этого было принято решение о высадке пассажиров с борта воздушного судна. Ввиду отсутствия свободных стоянок воздушных судов под телетрапами борт был отбуксирован на дальнюю стоянку, доставка пассажиров до здания аэропорта осуществлялась автобусами.
В пресс-службе отметили, что вследствие действий пассажирки отправление рейса было задержано более чем на шесть часов, поведение данного пассажира привело к задержке более 500 пассажиров.
Так, в соответствии с нормами Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей пассажир вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанным с исполнением обязательств по данному договору. Таким образом, судом были признаны расходы авиакомпании по предоставлению питания и напитков пассажирам задержанного рейса, буксировку самолета на перроне, внутреннюю уборку воздушного судна, дополнительному заказу бортпитания экипажа и других услуг.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуме предложили увеличить к 2030 г. протяженность федеральных дорог в России до 100 тыс. км Временные ограничения движения сняли на привокзальной площади Внуково Московское УФАС возбудило дело против страховой компании «ВСК» из-за логотипа FIFA в рекламе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста454
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры84
Фото кабинета Медведева удивило россиян85
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе229
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение