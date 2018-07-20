Авиакомпания «Россия» взыскала 140 тыс. руб. с пассажирки рейса Москва-Владивосток за задержку лайнера

Авиакомпания «Россия» взыскала с пассажира средства за вынужденную задержку вылета лайнера, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Приморский районный суд Находки в полной мере удовлетворил иск авиакомпании «Россия» по взысканию денежных средств с пассажира рейса SU 6481 Москва-Владивосток, выполняемого 3 июля 2016 г., действия которого привели к задержке двух рейсов и дополнительным расходам авиакомпании. В соответствии с решением суда с пассажира будут взысканы прямые потери авиакомпании в размере 140 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 3 июля 2016 г. после ссоры с мужем одна из пассажирок после завершения подготовки авиалайнера к вылету изъявила желание в срочном порядке покинуть воздушное судно. Она мотивировала свое решение возникшими семейными обстоятельствами и началом бракоразводного процесса. Все попытки экипажа успокоить ее и продолжить путешествие оказались безрезультатными. В результате командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к полету. Отказ пассажира, находящегося на борту воздушного судна, от полета и последующее его снятие предполагает проведение обязательных дополнительных мероприятий по авиационной безопасности таких как повторный досмотр пассажиров, экипажа, багажа, а также самого самолета. Для этого было принято решение о высадке пассажиров с борта воздушного судна. Ввиду отсутствия свободных стоянок воздушных судов под телетрапами борт был отбуксирован на дальнюю стоянку, доставка пассажиров до здания аэропорта осуществлялась автобусами.

В пресс-службе отметили, что вследствие действий пассажирки отправление рейса было задержано более чем на шесть часов, поведение данного пассажира привело к задержке более 500 пассажиров.

Так, в соответствии с нормами Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей пассажир вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанным с исполнением обязательств по данному договору. Таким образом, судом были признаны расходы авиакомпании по предоставлению питания и напитков пассажирам задержанного рейса, буксировку самолета на перроне, внутреннюю уборку воздушного судна, дополнительному заказу бортпитания экипажа и других услуг.