Стойленский ГОК выпустил 10-миллионную тонну окатышей

Стойленский ГОК, компания международной металлургической Группы НЛМК, выпустил десятимиллионную тонну окатышей на фабрике окомкования концентрата, одной из крупнейших в Европе.

Фабрика окомкования была запущена в ноябре 2016 года. За полгода она вышла на проектную мощность — 6 млн тонн окатышей в год — и продолжает наращивать темп производства. В 2018 году планируется выпустить 6,4 млн тонн окатышей для доменных печей Липецкой площадки Группы НЛМК.

«10 миллионов тонн окатышей — важный символический рубеж, который свидетельствует о том, что фабрика работает без перебоев и успешно решает свои задачи. Мы планируем дальше повышать производительность обжиговой машины, чтобы достичь 7,2 млн тонн производства и гарантировать Группе НЛМК контроль над сырьевыми затратами в долгосрочной перспективе», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.

Крупнейший инвестиционный проект Стратегии 2017 — фабрика окомкования Стойленского ГОКа — был реализован за два года. Ее строительство началось в 2014 году и завершилось в ноябре 2016 года. Общий объем инвестиций составил около $680 млн (34 млрд рублей).

При проектировании фабрики были использованы самые современные технологии и оборудование. Высокопроизводительный процесс обеспечивает крупнейшая в Европе конвейерная обжиговая машина (780 тонн окатышей в час). Впервые в отечественной горнорудной промышленности применены гипербарические фильтры для удаления влаги при обработке руды.

В основу фабрики заложена концепция безотходного производства: материалы шихты и пыль возвращаются в технологический процесс. Высокоэффективная система газоочистки улавливает 98% выбросов.

Ввод в эксплуатацию этого стратегического для Группы НЛМК объекта позволил компании укрепить позиции одной из самых эффективных в мировой металлургии.