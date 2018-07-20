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Стойленский ГОК выпустил 10-миллионную тонну окатышей
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Стойленский ГОК выпустил 10-миллионную тонну окатышей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Стойленский ГОК, компания международной металлургической Группы НЛМК, выпустил десятимиллионную тонну окатышей на фабрике окомкования концентрата, одной из крупнейших в Европе.
Фабрика окомкования была запущена в ноябре 2016 года. За полгода она вышла на проектную мощность — 6 млн тонн окатышей в год — и продолжает наращивать темп производства. В 2018 году планируется выпустить 6,4 млн тонн окатышей для доменных печей Липецкой площадки Группы НЛМК.
«10 миллионов тонн окатышей — важный символический рубеж, который свидетельствует о том, что фабрика работает без перебоев и успешно решает свои задачи. Мы планируем дальше повышать производительность обжиговой машины, чтобы достичь 7,2 млн тонн производства и гарантировать Группе НЛМК контроль над сырьевыми затратами в долгосрочной перспективе», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.
Крупнейший инвестиционный проект Стратегии 2017 — фабрика окомкования Стойленского ГОКа — был реализован за два года. Ее строительство началось в 2014 году и завершилось в ноябре 2016 года. Общий объем инвестиций составил около $680 млн (34 млрд рублей).
При проектировании фабрики были использованы самые современные технологии и оборудование. Высокопроизводительный процесс обеспечивает крупнейшая в Европе конвейерная обжиговая машина (780 тонн окатышей в час). Впервые в отечественной горнорудной промышленности применены гипербарические фильтры для удаления влаги при обработке руды.
В основу фабрики заложена концепция безотходного производства: материалы шихты и пыль возвращаются в технологический процесс. Высокоэффективная система газоочистки улавливает 98% выбросов.
Ввод в эксплуатацию этого стратегического для Группы НЛМК объекта позволил компании укрепить позиции одной из самых эффективных в мировой металлургии.
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