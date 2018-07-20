ГМЗ «Павловск» представил программу XIII Международного фестиваля «Императорский букет»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 20 июля. / ТАСС /. 21-22 июля Государственный музей-заповедник «Павловск» проводит традиционный XVIII Международный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет». В этом году фестиваль посвящен столетию музейной жизни бывшей резиденции императорского Дома Романовых.

Павловский ежегодный фестиваль «Императорский букет» почти два десятка лет является визитной карточкой летнего Петербурга. Каждому посетителю «Императорский букет» предоставляет возможность не только любоваться известными видами — можно стать сценаристом собственных сюжетов, их актером, режиссером, оператором. Лучшие фото, видео, графические и живописные работы будут опубликованы на сайте музея. В фестивальные дни творческую фантазию будет сопровождать музыка, перфомансы, поэтические чтения, а также звуки природы и ароматы Павловского парка.

Завершится фестиваль гала-концертом на открытом воздухе. Сценическая площадка в виде стилизованной палатки, навеянной акварелью В. Бренны и орнаментами Ш. Персье и Ф. Фонтена, установлена на фоне дворца, у его подножья, на берегу Славянки. На противоположном берегу на свежескошенной траве разместятся зрители.

Дворец и Парадный плац. Это роскошная гостиная под открытым небом в праздничном цветочном оформлении. Отсюда начинается фестиваль, здесь идут главные концерты. Восемь букетов — подношение императрице Марии Федоровне от друзей и партнеров. Обращают на себя внимание композиции музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село», Елагиноостровского дворца и музея «Исаакиевский собор». Все букеты — с аллегорическим смыслом, в цветах зашифрованы послания, задача зрителей — их разгадать.

Собственный садик. Знаменитая аллея 12 вазонов. Ансамблевый прием их украшения: букеты насыщенной цветовой гаммы на первом плане переходят к нежнейшим оттенкам у Павильона трех граций. Благодаря этому вся инсталляция получает восхитительную глубину. Цветочная рама-портал на площадке Итальянской лестницы. Фиксирует точку восприятия извилистого русла Славянки, зеленых берегов, Храма Дружбы. Прохладная гамма цветочного оформления рамы останется неизменно эффектной при любом природном освещении. В декоративной композиции ваз, где представлены гортензии, пионы, розы, георгины, клематисы, амаранты, посетители фестиваля увидят вдруг ветви оливы, эвкалипта и гроздья винограда. Это напоминание об Италии — родине создателей парка В. Бренны и П. Гонзаго.

Садоводство Боде. Зрители смогут насладиться ароматами множества лекарственных растений, полюбоваться красой садовых и огородных культур в полном расцвете их великолепия. Памятник родителям. Его следует обязательно посетить, и не только как объект «Императорского букета» — как достижение реставрации. Здесь завершена сложнейшая, кропотливая работа. В Розовом павильоне. Инсталляция в виде цветочного трона с треножниками. В цветовом отношении композиция созвучна декору зала. Олений мост. В этом году завершена его реставрация. Композиция «Мечта об оленях» это рассказ об утраченных в довоенные годы скульптурах этих животных. Их архивные изображения и вдохновили флористов на воссоздание своими средствами прежнего облика моста.

Лабиринт. Трудами музейных садовников восстановлены утраты зеленых стен-коридоров. Лабиринт — одна из излюбленных структур европейских парков и садов, имеет отсылку и к античной мифологии, и к христианской традиции. Прошедшие в центр лабиринта увидят яркую, впечатляющую композицию из огненно-красных роз, пионов, георгинов и других цветов.

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