Фестиваль ландшафтного искусства откроется в музее-заповеднике «Павловск» под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 июля. / ТАСС /. Фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет» открывается в субботу в музее-заповеднике «Павловск» под Петербургом. Праздник, который проводится в музее в восемнадцатый раз, в этом году посвящен столетию превращения в музеи бывших императорских резиденций Петергофа , Павловска, Царского Села и Гатчины

"Много месяцев шла подготовка. В зависимости от вида, от архитектуры, просто ландшафта мы старались делать разные работы. Гости фестиваля увидят парк в новом обрамлении цветов", — рассказала журналистам главный дизайнер проекта Мила Шуманн.

Организаторы отмечают, что традицию украшать Павловский парк цветами заложила первая владелица Павловского дворца — императрица Мария Федоровна, супруга Павла I.

"Императорский букет" этого года — часть масштабного проекта «Век музеев», который подготовили к своему общему столетию петербургские музеи-заповедники. Юбилейной дате посвящено несколько выставочных проектов и конференций в самих музеях, главным событием года станет выставка «Хранить вечно», которая откроется в сентябре в центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге, она будет включать экспозиционную и театрализованную части.

Культурная программа двухдневного праздника превратит Павловский парк в театр под открытым небом: музыка и театрализованные представления объединят Парадный плац, Итальянскую лестницу, Розовый павильон и другие места. На берегу реки Славянки, на фоне панорамного вида на главный фасад дворца, выступят петербургские артисты.

В программу фестиваля включены концерт духового оркестра Orchestra Beat, выступление солистов «Императорского балета», артистов Михайловского и Мариинского театров, барабанное шоу «Drum Time», а также выступление Камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под управлением заслуженного артиста России Михаила Гантварга.

Павловский музей

Павловск — одна из знаменитых пригородных резиденций русских императоров, начала создаваться как дворцово— парковый ансамбль с декабря 1777 года. К 1779 году здесь были построены деревянные дворцы, названные в честь Павла и Марии Федоровны — «Пауллюст» (утеха Павла) и «Мариенталь» (долина Марии). В 1780-х годах был построен дворец в палладианском стиле по проекту Чарльза Камерона.