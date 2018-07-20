Депутат рассказал, как отразится на потребителе квотирование на вылов рыбы через аукцион

«В случае введения квотирования на вылов через аукцион, эта схема ударит не только по добывающим компаниям, но и по потребителю. Во-первых, рыба станет менее доступной — она подорожает, поскольку рыбные хозяйства будут вынуждены закладывать в цену продукции свои затраты на участие в аукционах. Кроме того, существует опасность, что рыба может массово пойти за рубеж — продавать её там станет выгоднее благодаря курсовой разнице и отсутствии бюрократических препонов», — пояснил Андрейченко.

Он напомнил, что отечественные рыбные хозяйства выступают за сохрание исторического принципа квотирования на вылов водных биоресурсов.