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Депутат рассказал, как отразится на потребителе квотирование на вылов рыбы через аукцион
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Депутат рассказал, как отразится на потребителе квотирование на вылов рыбы через аукцион 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Введение квотирования на вылов водных биоресурсов через аукцион ударит не только по рыбодобывающим компаниям, но и по потребителю: в этом случае рыба подорожает, сообщил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко (ЛДПР).
«В случае введения квотирования на вылов через аукцион, эта схема ударит не только по добывающим компаниям, но и по потребителю. Во-первых, рыба станет менее доступной — она подорожает, поскольку рыбные хозяйства будут вынуждены закладывать в цену продукции свои затраты на участие в аукционах. Кроме того, существует опасность, что рыба может массово пойти за рубеж — продавать её там станет выгоднее благодаря курсовой разнице и отсутствии бюрократических препонов», — пояснил Андрейченко.
Он напомнил, что отечественные рыбные хозяйства выступают за сохрание исторического принципа квотирования на вылов водных биоресурсов.
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