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Леонид Агутин показал взрослых красавиц-дочерей
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Леонид Агутин показал взрослых красавиц-дочерей 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Певец принял участие в фотосъемке для нового номера журнала «ОК».
16 июля Леонид Агутин отметил юбилей — музыканту исполнилось 50 лет. В честь круглой даты артист дал интервью главному редактору журнала «ОК» Вадиму Вернику, а в фотосессии для нового номера вместе с Леонидом снялись его дочери — 19-летняя Елизавета и 22-летняя Полина.
Напомним, мама старшей дочери Леонида Агутина — балерина Мария Воробьева. Пара рассталась через год после рождения Полины. Лиза родилась в браке Агутина с Анжеликой Варум. Несмотря на то, что наследницы музыканта познакомились шесть лет назад, девушки нашли общий язык и поддерживают дружеские отношения.
Фото: instagram
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