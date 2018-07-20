В Октябрьском суде новый председатель 

Фото sudrf.ru Исполняющим обязанности председателя Октябрьского районного суда города Владимира стала Наталья Авдеева, такие перестановки сделал Верховный суд России.
Авдеева сменила на этом посту Константина Сенчило, который отработал в данной должности почти шесть лет. Новую судью назначили сроком на один год, после чего ее либо утвердят, либо суд получит нового председателя.
О Наталье Авдеевой известно, что она родилась в 1976-м году. Закончила Владимирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работала мировой судьей участка №5 Ленинского района, семь лет отработала судьей в Областном суде. Имеет шестой квалификационный класс судьи, который подтвердила в Российской академии правосудия три года назад в Москве.