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В Октябрьском суде новый председатель
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В Октябрьском суде новый председатель 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото sudrf.ru  Исполняющим обязанности председателя Октябрьского районного суда города Владимира стала Наталья Авдеева, такие перестановки сделал Верховный суд России.
Авдеева сменила на этом посту Константина Сенчило, который отработал в данной должности почти шесть лет. Новую судью назначили сроком на один год, после чего ее либо утвердят, либо суд получит нового председателя.
О Наталье Авдеевой известно, что она родилась в 1976-м году. Закончила Владимирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работала мировой судьей участка №5 Ленинского района, семь лет отработала судьей в Областном суде. Имеет шестой квалификационный класс судьи, который подтвердила в Российской академии правосудия три года назад в Москве.
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