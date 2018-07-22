Выход из метро к пригородным кассам Московского вокзала закрыли до октября

— С 21 июля 2018 года и по 1 октября 2018 года сход №2 (выход к пригородным кассам ж/д вокзала) будет закрыт на вход/выход для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ по замене лестничного марша, — говорится в сообщении на официальном сайте «Нижегородского метрополитена».

Нижегородцам обещают обустроить на лестнице подогрев ступеней и установить подъемник для маломобильных граждан. Вместо закрытого предлагают пользоваться сходом №3 — со стороны Центрального универмага.

Именно пригородные кассы пострадали во время сильного ливня 5 дней назад. В ГЖД пояснили, что не выдержала кровля турникетного павильона. В туннеле рухнул потолок, воды натекло по щиколотку.