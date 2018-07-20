Массовые убийства: западная коалиция хоронила сирийцев на игровых площадках и стадионах

В сирийской Ракке обнаружены тела более 1200 человек, в том числе, женщин и детей. Они находились в трех местах массовых захоронений. Как сообщает на официальной странице в Twitter «Гражданский совет Ракки по восстановлению», все погибшие — жертвы авиаударов по террористам ИГИЛ (запрещена в России ), которые осуществила так называемая международная коалиция под руководством США

24 часа в сутки, до сотни тел в день. Поисковый отряд из пожарных и спасателей находит новые места массовых захоронений. В течение трех лет, пока Ракка оставалась под контролем террористов ИГИЛ, людей хоронили где придется — во дворах, на игровых площадках и даже стадионах.

"Большинство тел — это женщины и дети. О местах захоронений мы узнаем у местных жителей. Они делятся этой информацией друг с другом и потом передают нам", — рассказал Яссер аль-Хамис, глава поискового отряда.

Из трех таких захоронений поисковый отряд Яссера аль-Хамиса извлек и идентифицировал не менее 1,5 тысячи тел. В общей сложности, спасатели и волонтеры работали уже на девяти захоронениях. Сколько еще таких мест есть в почти полностью разрушенном городе, не знают даже местные жители.

"У нас нет специального оборудования и, тем более, лаборатории, поэтому приходится руководствоваться базовой информацией — описанием со слов. Личности погибших мы устанавливаем по кольцу, часам или татуировке. Помогает также цвет волос", — пояснил аль-Хамис.

Работать отряду приходится своими силами. Страны-участницы западной коалиции, которая проводила здесь операцию против ИГИЛ и сбрасывала бомбы на жилые кварталы, своих экспертов на помощь не отправляют. Боевые действия окончены, но число жертв растет каждый месяц. Дома и улицы заминированы, каждый день на снарядах подрываются люди. Масштаб последствий войны на уничтожение, как называют операцию коалиции во главе с США правозащитники из Amnesty International , страны-участницы признавать не спешат.

"Коалиция признала гибель лишь 23 человек из числа гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов, в ходе которых было выпущено более чем 30 тысяч снарядов, и нескольких тысяч авиаударов, нанесенных по Ракке за время четырехмесячной военной операции с июня по октябрь 2017 года, после которой город остался в руинах. Эти цифры не являются ни точными, ни достоверными, ни серьезными", — говорится на сайте правозащитной организации.

Обвинения в нарушении прав человека и даже военных преступлениях пока оставляют Вашингтон и союзников безразличными. Город, в котором разрушено более 80 процентов зданий, нет электричества и питьевой воды, а под завалами остаются сотни, а то и тысячи тел, восстанавливать приходится буквально по крупице.