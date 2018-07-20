Петрозаводчане вырастили на своем участке арбузы

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В детском саду Петрозаводска нашли манную крупу без документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. Россельхознадзор обратился в арбитражный суд, чтобы привлечь поставщика — компанию «Профуд» — к административной ответственности. Суд вынес решение о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить решение суда, однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Прокуратура предупредила жителей Карелии о крупных штрафах за отдых у воды на автомобиле. В соответствии с положениями Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; также запрещено осуществление мойки транспортных средств. За нарушение режима предусмотрены штрафы от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей.

Петрозаводчане вырастили на своем участке арбузы. На приусадебном участке в Бесовце этим летом на грядке появилась экзотическая для северного края ягода. Арбузная плантация в длину 6 метров. Пропалывать культуру хозяевам не приходится, а вот поливать нужно два раза в день. Семья из Петрозаводска с нетерпением ждет сентября, чтобы попробовать выращенную на севере южную ягоду!