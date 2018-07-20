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ГБУ «Ремесла» проводит музыкальную терапию
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ГБУ «Ремесла» проводит музыкальную терапию 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Наше Силино
О необычном методе реабилитации детей с ограниченными возможностями, который проводит ГБУ «Ремесла», написала газета «Наше Силино».
«Как известно, элементы музыки и пения являются необходимыми составляющими, когда речь идет о воспитании детей. Это особенно важно для юных горожан с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.
Специалисты мастерской музыкального народного творчества Реабилитационного центра «Ремесла» организуют такие занятия для своих маленьких воспитанников. Подобный курс проходит, например, Алюра Фетисова. Она с удовольствием занимается музыкой и осваивает азы вокала.
Занятия проходят в теплой, доброжелательной атмосфере, и девочка уже может похвастаться сформированным репертуаром любимых песен.
ГБУ «Ремесла»
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