ГБУ «Ремесла» проводит музыкальную терапию

О необычном методе реабилитации детей с ограниченными возможностями, который проводит ГБУ «Ремесла», написала газета «Наше Силино».

«Как известно, элементы музыки и пения являются необходимыми составляющими, когда речь идет о воспитании детей. Это особенно важно для юных горожан с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

Специалисты мастерской музыкального народного творчества Реабилитационного центра «Ремесла» организуют такие занятия для своих маленьких воспитанников. Подобный курс проходит, например, Алюра Фетисова. Она с удовольствием занимается музыкой и осваивает азы вокала.

Занятия проходят в теплой, доброжелательной атмосфере, и девочка уже может похвастаться сформированным репертуаром любимых песен.

ГБУ «Ремесла»