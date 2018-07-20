Медведев побывал на деревообрабатывающем комбинате «Калевала» в Карелии

Глава правительства в сопровождении вице-премьера Алексея Гордеева , главы региона Олега Парфенчикова и руководства комбината осмотрел склад исходного сырья, участок изготовления стружки, энергоцентр и сушилку, а также формовочно-прессовочную линию и участок автоматизированного склада ОСП.

Проект деревообрабатывающего комбината «Калевала» стартовал в июне 2010 года. Он был включен в стратегию развития Северо-Западного Федерального округа и программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года. Приказом Минпромторга России от 22 апреля 2011 года проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

ДОК «Калевала» запущен в эксплуатацию 25 июня 2013 года. Годовая мощность предприятия при запуске составила 300 тысяч кубометров плиты в год. К настоящему времени продукция комбината реализуется более чем в двадцати странах ближнего и дальнего зарубежья.

Появление деревообрабатывающего комбината в лесном регионе позволило решить проблему использования низкосортной древесины и стимулировало развитие лесозаготовительной отрасли. В регионе создано 380 новых рабочих мест, создается материальная база для развития социально значимого деревянного домостроения.

Технические возможности предприятия позволяют выпускать продукцию высокого качества различных типов и форматов. Технология непрерывного прессования, которую использует комбинат, позволяет получать качественную, экологичную, конкурентоспособную продукцию с низкой материалоемкостью.

Комбинат является безотходным производством. Так, кора, мелкая древесная фракция и другие отходы сжигаются в собственном энергоцентре мощностью 50 МВт, что позволяет не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и оптимизировать собственное энергопотребление.

В 2018-2019 годах планируется реализовать проект по увеличению мощности в рамках второй очереди развития предприятия. Реализация проекта позволит без остановки производства выйти на мощность не менее 550 тысяч кубометров готовой продукции в год. После реализации этого проекта «Калевала» будет самым крупным предприятием по выпуску ОСП в России.