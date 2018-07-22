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Укушенных и обслюнявленных южноуральцев стало меньше
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Укушенных и обслюнявленных южноуральцев стало меньше 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ситуация по бешенству на Южном Урале достаточно напряженная, считают представители Роспотребнадзора.
В 19 населенных пунтах выявлено бешенство среди животных. Чаще всего смертельный вирус находят у лис и енотовидных собак (15 случаев). Заболевших бешенством среди людей за 6 месяцев 2018 года не было.
Однако с укусами и «ослюнениями» к врачам за полгода обратились 4742 южноуральца, что на 6% ниже уровня аналогичного периода 2017 года.
«Прежде чем оказывать первую помощь укушенному, следует надеть перчатки, или использовать любой непромокаемый материал, чтобы избежать возможного заражения инфекцией», — напоминает замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
Эпидемиологи советуют промыть место укуса большим количеством воды с мылом, а затем 3%-ным раствором перекиси водорода, обработать кожу вокруг раны настойкой йода. Не нужно немедленно останавливать кровотечение, так как оно способствует удалению из раны слюны животного. Медики советуют наложить на укус марлевую салфетку, пропитанную перекисью водорода и обязательно в течение 24 часов обратиться за врачебной помощью в травмпункт.
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