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Курские власти попросили у министра больше 300 миллионов
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Курские власти попросили у министра больше 300 миллионов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Эти средства нужны для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей.
Глава региона обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить Курской области сумму средств, выделяемых из резервного фонда Правительства РФ.
Для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей в связи с удорожанием ГСМ из резервного фонда правительства РФ Курской области было выделено почти 89 миллионов рублей. При этом фактическая потребность в компенсации составляет 413 миллионов. В связи с этим региональные власти просят рассмотреть возможность дополнительного увеличения Курской области средств из резервного форда правительства на 324 миллиона рублей. При этом, предусмотренное законодательством софинансирование из областного бюджета будет выполнено в полном объеме.
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