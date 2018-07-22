Курские власти попросили у министра больше 300 миллионов

Эти средства нужны для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей.

Для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей в связи с удорожанием ГСМ из резервного фонда правительства РФ Курской области было выделено почти 89 миллионов рублей. При этом фактическая потребность в компенсации составляет 413 миллионов. В связи с этим региональные власти просят рассмотреть возможность дополнительного увеличения Курской области средств из резервного форда правительства на 324 миллиона рублей. При этом, предусмотренное законодательством софинансирование из областного бюджета будет выполнено в полном объеме.