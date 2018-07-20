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Голландия и Турция возобновляют дипотношения
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Голландия и Турция возобновляют дипотношения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нидерланды и Турция договорились о нормализации дипломатических отношений, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Турции.
Как говорится в заявлении, решение было достигнуто по телефону между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его голландским коллегой Стефом Блоком.
"В ходе телефонных переговоров министры договорились нормализоваться дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией. В этой связи министры договорились о скорейшем восстановлении послов в Анкаре и Гааге", — заявили в министерстве.
В начале прошлого года Нидерланды отказались выдавать визы турецким чиновникам, которые хотели провести агитацию среди проживающих в стране турок перед конституционным референдумом в Турции в марте 2017 года. В это же время в Нидерландах проходили свои выборы.
Власти Турции запретили въезжать в страну послу Нидерландов в прошлом году. В ответ власти Нидерландов отказались разрешать назначить нового турецкого посла в стране. Позднее Нидерланды формально отозвал своего посла в Турции.
В феврале в Турции осудили решение Нидерландов признать геноцид армян в Османской империи.
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