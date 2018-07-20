Штаб Собянина обучит 9 тысяч волонтеров поквартирному обходу избирателей

Таким образом, подчеркнул он, волонтерская «семья» штаба Собянина уже перевалила за десять тысяч человек. Люди, добавил он, продолжают идти, поэтому с 8.00 до 20.00 сотрудники штаба занимаются обучением новобранцев. Им объясняют, как общаться с жителями, на что обращать первоочередное внимание и как избежать возможных провокаций. Одновременно с этим помощники, уже прошедшие подготовку, собирают наказы от москвичей. Одни свои пожелания отправляют через сайт, другие горожане приходят лично. Как рассказал Ремчуков, поступило уже более шести тысяч обращений.

"Часть проблем удается решать в текущем режиме, поскольку волонтеры выезжают на место, проверяют информацию и общаются с жителями. Такие проблемы как отсутствие лампочек в подъездах и открытые двери в подвалах решаются одним звонком в местную администрацию, — пояснил глава штаба. — С теми, у кого вопросы более серьезные, встречаются отдельно. На днях, например, разговаривали с обманутыми дольщиками".

Обращения москвичей, отметил Ремчуков , по большей части касаются жилищных проблем, работы, экологии, доходов и транспорта. Немало вопросов к коммунальщикам. Например, жильцы дома на Палехской улице, 21 сообщили, что на собачьей площадке и во дворе не убирают мусор, лежат бутылки. К тому же, по их мнению, мусорный контейнер расположен слишком близко к дому. Информация подтвердилась, волонтеры наклеили здесь большой стикер и описали проблему. Жители дома на Селигерской, 36 пожаловались на грязный лифт, захламленный подъезд и неработающий мусоропровод. Еще по двум адресам — Большая Косинская и Оренбургская, 12 — волонтеры зафиксировали плохую уборку подъездов. Исправить ситуацию во всех случаях удалось за несколько дней. Проблемы покрупнее в каждом районе, решить которые моментально нельзя, лягут в основу программы Сергея Собянина , добавил Константин Ремчуков. «Мы просим волонтеров выделять главные проблемы, — сказал он. — Если они опросили 100 человек в разных частях района и каждый из них на первое место выносит, допустим, отсутствие метро в шаговой доступности, мы отмечаем как главную проблему».

Главным форматом агитационной кампании Ремчуков назвал «движение от двери к двери, от человека к человеку». По словам замруководителя штаба Олега Смолкина, в полном режиме агитация начнется уже через несколько дней. Планируются встречи кандидата и его доверенных лиц с избирателями, пикеты. Отправятся волонтеры и в поквартирный обход. Им выдадут униформу и специальные значки. «Мы хотим как можно больше волонтеров вовлечь в это дело, поэтому сейчас обучаем максимально возможное число людей», — заключил Смолкин.