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Безработные курганцы избавили город от 300 тонн мусора
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Безработные курганцы избавили город от 300 тонн мусора 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Уборка мусора, сухой травы, спиленных или поваленных веток, очистка от несанкционированной рекламы фасадов зданий, опор линий наружного освещения — вот не полный список работ, которые выполняют «клиенты» ГКУ «Центр занятости населения города Кургана и Курганской области». Вооружившись мешками, перчатками и шпателями они уже очистили от мусора территории общего пользования в микрорайонах Рябково, Восточный, Заозерный, Северный, Энергетики, ТЭЦ, Западный, Глинки, Вороновка, Увал, на бульваре Солнечный, набережная реки Тобол, въезды в город и центральная часть областного центра.
По информации пресс-службы Администрации Кургана, 300 безработных курганцев за 15 рабочих недель собрали более 300 тонн мусора. В планах ГКУ «Центр занятости населения города Кургана и Курганской области» трудоустроить на общественные работы 500 человек.
Стоит отметить, что «уборщики» трудятся по восемь часов в день. За свою работу они получают заработную плату. Правда, как мы не пытались узнать ее размер, не получилось. В учреждении говорят, что платят достойно. Плюсом к своему заработку, рабочие получают и пособие по безработице.
В Администрации Кургана говорят, что давая подработку соискателям, они достигают сразу несколько целей. Общественные работы позволяют и обеспечить временную занятость, материальную поддержку ищущих работу граждан и содержать в чистоте общегородские территории.
Фото: kurgan-city.ru
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