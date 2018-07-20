4 основные причины отказа в визе США

В последнее время все чаще можно встретить жалобы недовольных россиян по поводу того, что получить визу в США почти нереально и что связано это с политической обстановкой между странами. Будто бы при рассмотрении всех документов для визы часто поступает отказ в выдаче. Только в 2016 году американское посольство доложило об отказе в выдаче виз более чем 2 000 000 российским гражданам, из которых большая часть — это туристы и студенты. На самом деле все обстоит немного иначе, и на то есть свои причины. Соединенные Штаты всегда были лакомым кусочком не только для бизнесменов, но и для туристов вроде нас с тобой. Однако попасть в страну звезд и полос было и остается затруднительным для всех категорий граждан на протяжении многих лет. Давай разберем, из-за чего тебе могут отказать в визе США и как это исправить, ведь даже после отказа можно попытаться еще раз.

1. Наличие привязки к родной стране

Выдача визы предусматривает обязательное собеседование со специалистом посольства, который, в свою очередь, рассматривает всех иностранцев как потенциальных иммигрантов. Естественно, для беспрепятственного въезда в страну необходимо доказать обратное, так что подготовь заранее справки с работы и прочие документы, говорящие, что у тебя в собственности есть недвижимость или имеется полноценная семья и много родственников, живущих в России . В основном отказы по этой причине дают молодежи, так как это самая мобильная и адаптируемая часть населения, обычно без семьи, недвижимости и постоянной работы с достаточным заработком.

2. Сомнительное приглашение

Если приглашение, по которому ты собираешься отправиться в США, описывает причины общими словами или вообще написано на корявом английском, это тоже может стать причиной отказа. Как и некрепкие связи с приглашающим лицом.

3. Недостаточное количество финансов для поездки

Если твоя поездка в США связана с лечением или ты студент, то будь готов предъявить посольству документы, подтверждающие твою финансовую состоятельность, так как медицинские услуги и обучение в Америке не из дешевых. Для подтверждения потребуется справка с работы с номером дохода и банковская выписка счетов. Если же у тебя есть спонсор, не забудь обзавестись его поручительством. А вообще, маленький уровень зарплаты зачастую становится ключевым фактором в отказе при выдаче визы, ведь кто докажет, что ты не будешь нелегально работать или просить пособия и прочую социальную помощь?

4. Человеческий фактор

Не стоит забывать, что твое поведение во время собеседования также играет ключевую роль при решении о выдаче. На вопросы специалиста консульства нужно отвечать уверенно и без запинок. Старайся рассказать как можно больше и создать непринужденную обстановку. Сильное волнение и сомнительные ответы могут послужить причиной отказа, так что старайся быть искренним. Отвечай на вопросы специалиста так, чтобы сказанная информация не расходилась с той, что указана в анкете.

Но, конечно, это лишь самые распространенные причины, по которым нам с тобой могут отказать во въездной визе США, — на деле же все может оказаться куда сложнее. В таком случае следует обратиться в специализированные организации вроде American Corporate Services.