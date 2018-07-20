Стоимость аренды жилья в Эстонии продолжит расти — прогноз

Между тем, предложение также растёт: появляется всё больше объявлений и вторичной недвижимости, и новостроек. Новое жилье всё активнее покупают с целью инвестиций и получения стабильного дохода. Один из самых популярных вариантов съемных квартир — небольшие студии площадью 15 — 20 кв.м, сообщает Postimees.

Несмотря на то, что с расширением предложения арендная плата не должна повышаться, ставки всё же растут. Причина — в определенной категории квартир, которые находятся не в самой низкой ценовой категории и, в результате, повышают среднюю цену. Хотя сама ставка в течение года практически не растёт.