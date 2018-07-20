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Стоимость аренды жилья в Эстонии продолжит расти — прогноз
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Стоимость аренды жилья в Эстонии продолжит расти — прогноз 

Prian.ru 26 минут назад
Между тем, предложение также растёт: появляется всё больше объявлений и вторичной недвижимости, и новостроек. Новое жилье всё активнее покупают с целью инвестиций и получения стабильного дохода. Один из самых популярных вариантов съемных квартир — небольшие студии площадью 15 — 20 кв.м, сообщает Postimees.
Несмотря на то, что с расширением предложения арендная плата не должна повышаться, ставки всё же растут. Причина — в определенной категории квартир, которые находятся не в самой низкой ценовой категории и, в результате, повышают среднюю цену. Хотя сама ставка в течение года практически не растёт.
Кстати, в стране увеличивается средняя стоимость не только аренды, но также покупки недвижимости: за год жилье в Эстонии подорожало на 6,6%.
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