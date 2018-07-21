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«Балдею от молочки и европейских дорог»: украинка рассказала об эмигрирации в Ярославль
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«Балдею от молочки и европейских дорог»: украинка рассказала об эмигрирации в Ярославль 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Светлана Пикта, ее муж и пятеро детей переехали в Ярославль, и поселились в новой квартире во Фрунзенском районе.
Многодетная семья из Киева справила новоселье в Ярославле 6 июля. Ролики с новоселья женщина публикует на своем канале в YouTube.
Пикта рассказала, что в Ярославле ее поразило все, начиная от «молочки» и заканчивая детскими площадками, помойками и дорогами.
«Я балдею от здешней молочки. Можно смело брать любую свежую марку и там действительно будет то, что указано на пачке. Молоко — значит молоко. Старший сын сегодня был потрясен европейской аккуратностью дорог. Увы, констатирую факт, Киев по сравнению даже с Ярославлем, как сарай рядом с небоскребом», — рассказывает женщина.
Впечатлительную женщину
поразил
даже раздельный сбор мусора, в обычной ярославской помойке.
«Вон там, напротив дома мусорка, видите. Там сортируется мусор: бумага, пластик и пищевые отходы. За все это время я только один раз видела бомжа», — с восторгом рассказывает Пикта.
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