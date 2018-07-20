«Балдею от молочки и европейских дорог»: семья из Украины сбежала в Ярославль

Светлана, её муж и пять её детей сейчас в Ярославле

Многодетная семья из Киева эмигрировала в Ярославль. Светлана Пикта, её муж и пять их детей две недели назад обзавелись новым домом во Фрунзенском районе.

Как рассказала Светлана Пикта, её семья пыталась переехать в Россию целый год из-за опасной ситуации на Украине

Светлана через интернет познакомилась с ярославной Светланой Москвитиной, которая взяла семью Пикта под своё крыло. Деньги на переезд и необходимые вещи им собирали россияне. Оказалось, что Светлана давно ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о том, что происходит с её семьёй. Многие жители России следили за этими публикациями и искренне сочувствовали Светлане и её детям.

6 июля семья Пикта праздновала новоселье в Ярославле. Светлана рассказала: в городе её поразило всё, начиная от климата и заканчивая «европейской аккуратностью дорог». Хотя на Украине её пугали разрухой и неухоженностью русских городов.

— Привычной, изнуряющей духоты здесь нет, очень свежо. Я балдею от здешней молочки! Можно смело брать любую свежую марку и там действительно будет то, что указано на пачке. Молоко, значит молоко. Я балдею от ощущения свободы, как будто вырвалась из тюрьмы! Старший сын сегодня был потрясён европейской аккуратностью дорог. Он весной путешествовал в Гамбурге и сказал, что в Ярославле ничуть не хуже. Хотя сами ярославцы дорогами не вполне довольны. Увы, констатирую факт, Киев по сравнению даже с Ярославлем, как сарай рядом с небоскрёбом, — сказала Светлана Пикта.

Сейчас Светлана и её семья стараются получить гражданство России.