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«Балдею от молочки и европейских дорог»: семья из Украины сбежала в Ярославль
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«Балдею от молочки и европейских дорог»: семья из Украины сбежала в Ярославль 

76.ru 23 минуты назад
Фото: 76.ru
Светлана, её муж и пять её детей сейчас в Ярославле
Многодетная семья из Киева эмигрировала в Ярославль. Светлана Пикта, её муж и пять их детей две недели назад обзавелись новым домом во Фрунзенском районе.
Как рассказала Светлана Пикта, её семья пыталась переехать в Россию целый год из-за опасной ситуации на Украине.
Светлана через интернет познакомилась с ярославной Светланой Москвитиной, которая взяла семью Пикта под своё крыло. Деньги на переезд и необходимые вещи им собирали россияне. Оказалось, что Светлана давно ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о том, что происходит с её семьёй. Многие жители России следили за этими публикациями и искренне сочувствовали Светлане и её детям.
6 июля семья Пикта праздновала новоселье в Ярославле. Светлана рассказала: в городе её поразило всё, начиная от климата и заканчивая «европейской аккуратностью дорог». Хотя на Украине её пугали разрухой и неухоженностью русских городов.
— Привычной, изнуряющей духоты здесь нет, очень свежо. Я балдею от здешней молочки! Можно смело брать любую свежую марку и там действительно будет то, что указано на пачке. Молоко, значит молоко. Я балдею от ощущения свободы, как будто вырвалась из тюрьмы! Старший сын сегодня был потрясён европейской аккуратностью дорог. Он весной путешествовал в Гамбурге и сказал, что в Ярославле ничуть не хуже. Хотя сами ярославцы дорогами не вполне довольны. Увы, констатирую факт, Киев по сравнению даже с Ярославлем, как сарай рядом с небоскрёбом, — сказала Светлана Пикта.
Сейчас Светлана и её семья стараются получить гражданство России.
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