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Власти Подмосковья помогут Серпуховскому району решить неотложные проблемы ЖКХ
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Власти Подмосковья помогут Серпуховскому району решить неотложные проблемы ЖКХ 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Представители правительства Подмосковья совершили рабочую поездку в Серпуховский район, в ходе которой ознакомились с ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципалитета, по итогам поездки состоялось совещание, на котором наметили пути решения неотложных проблем, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Руководитель Госжилинспекции Вадим Соков принял участие в рабочей поездке заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова в Серпуховский район. В нем также приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, сотрудники различных министерств и ведомств, руководители органов местного самоуправления. Объезд проводился по обращению в правительство Московской области регионального и местного отделений партии «Единая Россия».
«По итогам объезда состоялось рабочее совещание по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства Серпуховского района. Большое количество домов нуждается в срочном капремонте. Коммунальная инфраструктура требует модернизации. Накопились большие долги за потребленные коммунальные ресурсы. Не налажена коммуникация жителей и управляющих организаций — в муниципальном образовании создано менее половины от необходимого количества советов многоквартирных домов», — отмечается в сообщении.
Пестов сообщил о решении губернатора Московской области выделить муниципалитету в ближайшее время дополнительные средства на разрешение неотложных проблем. Все поступившие в ходе поездки просьбы и предложения будут обобщены для формирования подробной дорожной карты с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. Все пункты дорожной карты планируется согласовать с жителями.
В ходе поездки члены делегации оценили ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, а также встретились с главами сельских поселений, членами советов домов и активными жителями.
Представители региональной власти осмотрели дома №12 и №14 по улице Ленина в поселке Большевик, где проводится капитальный ремонт кровли и инженерных коммуникаций. В деревне Райсеменовское они посетили очистные сооружения, а в поселке Оболенск — котельную «Фаворит» и двор дома №8 на Осеннем бульваре, в котором проходят работы по комплексному благоустройству дворовой территории.
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