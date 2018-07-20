Власти Подмосковья помогут Серпуховскому району решить неотложные проблемы ЖКХ

Представители правительства Подмосковья совершили рабочую поездку в Серпуховский район, в ходе которой ознакомились с ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципалитета, по итогам поездки состоялось совещание, на котором наметили пути решения неотложных проблем, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области

«По итогам объезда состоялось рабочее совещание по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства Серпуховского района. Большое количество домов нуждается в срочном капремонте. Коммунальная инфраструктура требует модернизации. Накопились большие долги за потребленные коммунальные ресурсы. Не налажена коммуникация жителей и управляющих организаций — в муниципальном образовании создано менее половины от необходимого количества советов многоквартирных домов», — отмечается в сообщении.

Пестов сообщил о решении губернатора Московской области выделить муниципалитету в ближайшее время дополнительные средства на разрешение неотложных проблем. Все поступившие в ходе поездки просьбы и предложения будут обобщены для формирования подробной дорожной карты с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. Все пункты дорожной карты планируется согласовать с жителями.

В ходе поездки члены делегации оценили ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, а также встретились с главами сельских поселений, членами советов домов и активными жителями.