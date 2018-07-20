Лайфхак от шопоголика: как сэкономить на покупках и не попасться в ловушки маркетологов

Привет, меня зовут Маша. Я редактор БигПикчи и шопоголик. Скидки действуют на меня как красная тряпка на быка. Даже если вещь не особо нужна, но продается со скидкой, я уверяю себя, что в хозяйстве все пригодится, и несусь к кассе. Причем работает это не только в магазинах одежды. Почему бы не купить очередную сковородку, которая будет пылиться нераспечатанная, если она стоит всего лишь 999 рублей? Да за такую цену дайте две!

Конечно, мысли о том, что что-то здесь нечисто и умные маркетологи делают все, чтобы я купила эту злосчастную сковородку, не покидают. Но это уже после покупки. Ну а когда я вижу красный ценник, шальные мысли уходят куда-то вдаль, остается только чувство удовлетворения тем, что я сэкономила. А в конечном итоге получается, что не сэкономила, а даже наоборот, потому что вещь ненужная. Просто в этом море скидок, распродаж и акций надо учитывать все возможные нюансы и понимать, почему на одни товары цены снижают, а на другие — нет.

Почему скидки делают на определенные товары? Причин этому может быть множество

Срок годности

Начнем со скидок на продукты. Тут покупателю надо быть внимательнее. Дело в том, что цену зачастую занижают на продукты, у которых подходит к концу срок годности. Поэтому обязательно нужно обратить на него внимание при покупке. Понятное дело, что магазин дает скидку на такой товар, чтобы побыстрее продать, а не выкинуть на помойку, иначе он вообще никакой выгоды не получит.

Дефекты

Бывает, что со сроком годности все нормально, но скидка на товар есть. Тут причиной может быть какой-нибудь дефект. Кстати, такое правило действует не только на продукты. Если товар потерял товарный вид, продавец хочет от него избавиться. В принципе, если дефект несерьезный или его можно легко и недорого исправить, на этом можно сэкономить: например, купить стиральную машину с царапиной или кофту без пуговицы.

Сезонность

Очень часто продать с большой скидкой пытаются «устаревший товар». Это и старые модели телефонов, и дорестайлинговые автомобили, и прошлые коллекции одежды. Распродажи в магазинах одежды вообще устроены особым образом. Жизнь вещи — сезон, если это, конечно, не базовая одежда, на которую зачастую скидки не распространяются. Так вот, когда сезон заканчивается, начинаются распродажи. И, как это ни странно, они настроены на прибыль для магазина. Понятное дело, что не все вещи доживают до скидок и нужно потратить достаточно сил и времени, чтобы и сэкономить, и купить то, что потом не будет пылиться в шкафу.

А есть что помоднее?

Во время распродаж самое важное — не терять голову, а размышлять здраво. В основном со скидками продаются вещи, которые были на пике моды в этом сезоне и их актуальность начала медленно идти на спад. Купив такую вещь, вы вряд ли сэкономите. Ну только если вас совершенно не заботят тренды. В противном случае обновка будет надета один-два раза, а потом благополучно закинута в дальний угол. Поэтому, чтобы сэкономить, а не потратить деньги непонятно на что, нужно заранее составить список покупок и обращать внимание на «вечные» вещи, которые из моды не выйдут.

Последний размер

Часто магазины снижают цены на последние экземпляры товара. Например, можно увидеть в обувных магазинах скидки на пары, оставшиеся в единственном размере. То же самое бывает и с одеждой. Сэкономить тут можно, но нужно внимательно изучить товар на наличие дефектов. И если их нет — покупайте смело.

А если моего размера нет?

Понятно, что скидки делают именно на те вещи/продукты/технику, от которых магазин хочет поскорее избавиться, поэтому все уловки маркетологов направлены на то, чтобы вы не прошли мимо и обратили на эти товары внимание. Часто товары по акции расставлены в магазине так, что не заметить их просто нереально. Прибавим сюда яркие ценники, баннеры, сообщающие о скидках, ну и конечно, волшебную силу девятки — это когда на ценнике указано, например, «999 рублей». Как ни странно, это реально действует.

Все эти правила, о которых сказано выше, работают в розничных магазинах. Чтобы сделать выгодную покупку, покупателю надо следить за скидками, покупать вещи не в сезон. Здесь идеально действует правило «готовь сани летом». Бывает и такое, что на распродаже нужной вещи не находится, да и времени ходить по магазинам нет. Тогда на помощь приходят интернет-магазины. Там иные системы скидок, не только сезонные. Часто цены снижают и на популярные товары, чтобы привлечь покупателей — вариантов сэкономить в интернет-магазинах масса.

Что делать, если купить надо прямо сейчас?

А что, если вещь нужна прямо сейчас и ждать скидок времени нет? Сейчас все большей популярностью в интернет-магазинах пользуются промокоды — комбинации символов, которые вы вводите при заказе, чтобы получить либо скидку, либо подарок к покупке, либо бесплатную доставку. Эти приятные бонусы магазины раздают сами, чаще всего в рекламных целях. Так можно сэкономить не только в период распродаж или купить со скидкой товар без дефектов. Проще говоря, если вам приспичило купить какую-то вещь из новой коллекции, но цена не устраивает, то можно поискать промокод и существенно снизить цену. Ну а чтобы не шерстить интернет в поисках промокодов, мы собрали их в одном месте — в специальном разделе БигПикчи.

Хочу сейчас и дешево

Распродажи, промоакции, программы лояльности — это важный двигатель продаж. Причем работает это и для продавца, и для покупателя. Но сэкономить у покупателя получится, только если к шопингу он относится ответственно. Нужно в первую очередь исключить возможность импульсивных покупок и начать, наконец, составлять списки нужного, если раньше вы этого не делали. Еще один лайфхак, казалось бы простой, но не для всех очевидный, — сравнивать цену на один и тот же товар в разных магазинах. Миф о том, что везде вас пытаются обмануть и перед распродажами завышают цены в два раза, уже неактуален. Просто нужно уметь экономить, выбирать и бить себя по рукам, когда они тянутся к очередной ненужной вещи.

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