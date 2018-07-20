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В Юрюзани ужесточится политическая конкуренция
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В Юрюзани ужесточится политическая конкуренция 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Катав-Ивановске завершился судебный спор между экс-главой города Юрюзани и местными депутатами. Напомним, Сергей Замятин пытался оспорить свое увольнение, которое последовало вслед за двумя «неудами» по итогам отчетов о работе. Суд экс-мэр проиграл. Теперь, говорят, политические элиты города начнут выдвигать удобных кандидатов. Правда, конкретных фамилий пока никто не решается называть. Другие источники передают слухи о том, что Замятина рано списывать со счетов и что он еще может попытаться оспорить решение горсуда в вышестоящей инстанции. Пока оно не вступит в законную силу, депутаты не смогут объявить конкурс на вакантную должность.
Комментарий: пока без подробностей
«Сергею Замятину отказано в удовлетворении административного иска. Подробностей мы пока не можем озвучить, потому что решение не изготовлено. Напомню, что он оспаривал саму процедуру увольнения», — сообщила «ФедералПресс» помощник председателя Катав-Ивановского городоского суда Юлия Гембель.
В Совете депутатов Юрюзанского городского поселения отказались комментировать итоги суда и дальнейшие действия по назначению конкурса на должность главы.
Фото: сайт администрации Юрюзанского городского округа.
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