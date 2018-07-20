Новые сведения о мультиплеере No Man's Sky

Сотрудникам IGN удалось опробовать мультиплеер No Man's Sky и обновление Next в действии. Итоговым материалом на сайте стал список самых важных изменений.

Игроки могут объединяться в группы по 2, 3 или 4 человека.

В группе у игроков равные права. Любой из них может, например, взять квест.

Все игроки группы должны иметь один и тот же тип сохранения, Normal, Creative или Survival.

Если у кого-то нет подходящего сохранения, игра выдаст стандартного персонажа.

Атаковать друг друга разрешено. Погибший персонаж появится через некоторое время на той же планете.

Все корабли одноместные. Живых пассажиров взять не получится, сесть в чужой корабль тоже.

Предметами из инвентаря можно делиться.

При помощи фоторежима можно делать снимки с другими игроками.

Новые мультиплеерные миссии очень просты: убейте 10 врагов, соберите 20 камней.

Базы можно строить везде, даже под водой.

Ограничение по количеству блоков ослабили. Журналисты IGN воочию увидели очень внушительные базы.

Поставить свою базу позволяют даже внутри персонального корабля класса Capital.

Личные корабли теперь можно отправлять на миссии.

Переключаться между режимами от первого и от третьего лица можно из меню.

Появилась кастомизация модели персонажа. Можно выбрать даже расу.

Все эти нововведения появятся в No Man's Sky вместе с выходом Next 24 июля.