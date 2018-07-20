Ещё
Новые сведения о мультиплеере No Man's Sky
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые сведения о мультиплеере No Man's Sky 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Сотрудникам IGN удалось опробовать мультиплеер No Man's Sky и обновление Next в действии. Итоговым материалом на сайте стал список самых важных изменений.
Игроки могут объединяться в группы по 2, 3 или 4 человека.
В группе у игроков равные права. Любой из них может, например, взять квест.
Все игроки группы должны иметь один и тот же тип сохранения, Normal, Creative или Survival.
Если у кого-то нет подходящего сохранения, игра выдаст стандартного персонажа.
Атаковать друг друга разрешено. Погибший персонаж появится через некоторое время на той же планете.
Все корабли одноместные. Живых пассажиров взять не получится, сесть в чужой корабль тоже.
Предметами из инвентаря можно делиться.
При помощи фоторежима можно делать снимки с другими игроками.
Новые мультиплеерные миссии очень просты: убейте 10 врагов, соберите 20 камней.
Базы можно строить везде, даже под водой.
Ограничение по количеству блоков ослабили. Журналисты IGN воочию увидели очень внушительные базы.
Поставить свою базу позволяют даже внутри персонального корабля класса Capital.
Личные корабли теперь можно отправлять на миссии.
Переключаться между режимами от первого и от третьего лица можно из меню.
Появилась кастомизация модели персонажа. Можно выбрать даже расу.
Все эти нововведения появятся в No Man's Sky вместе с выходом Next 24 июля.
Игромания.ру: последние новости
Список персонажей SoulCalibur 6 пополнил Вольдо Тодд Говард объяснил, почему он не называет Fallout 76 «симулятором выживания» Райские игры: как попасть в Gamers Paradise? Новый конкурс Игромании
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста355
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Фото кабинета Медведева удивило россиян73
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе222
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение