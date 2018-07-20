Ещё
Молодой человек в Москве обратился в полицию после неудачной попытки приворота, стоившей ему 63 тыс. руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой человек в Москве обратился в полицию после неудачной попытки приворота, стоившей ему 63 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве в отношении молодого человека в Мещанском районе. ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы (УВД по ЦАО)
По словам собеседника агентства, 19 июля в полицию обратился 24-летний житель столицы, работающий контролером в кинотеатре. «Молодой человек сказал, что влюбился в девушку по имени Дарья и, чтобы добиться взаимности, решил приворожить ее. Он нашел человека, который пообещал сделать качественный приворот, и в квартире на проспекте Мира заявитель передал „ворожею“ 63 тыс. руб., а тот пообещал исполнить обряд», — сказал источник.
Однако приворот результатов не дал, и молодой человек попросил привлечь неустановленное лицо к ответственности. В МВД приняли заявление и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Интерактивный архитектурный макет ВДНХ появился в инфоцентре выставки Полное лунное затмение и великое противостояние Марса увидят в телескоп гости Московского планетария Ежегодный московский праздник «Сабантуй» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии390
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец33
На Украине раскопали могилу ведьмы35
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России323
Тест: Азовское море или Черное?9
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение