Молодой человек в Москве обратился в полицию после неудачной попытки приворота, стоившей ему 63 тыс. руб.

Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве в отношении молодого человека в Мещанском районе. ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы УВД по ЦАО)

По словам собеседника агентства, 19 июля в полицию обратился 24-летний житель столицы, работающий контролером в кинотеатре. «Молодой человек сказал, что влюбился в девушку по имени Дарья и, чтобы добиться взаимности, решил приворожить ее. Он нашел человека, который пообещал сделать качественный приворот, и в квартире на проспекте Мира заявитель передал „ворожею“ 63 тыс. руб., а тот пообещал исполнить обряд», — сказал источник.

Однако приворот результатов не дал, и молодой человек попросил привлечь неустановленное лицо к ответственности. В МВД приняли заявление и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.